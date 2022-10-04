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Kemalattin Şentürk'ün gözü 3 puanda

TFF 2. Lig'in 8. haftasında sahasında Kocaelispor'la karşılaşacak Pazarspor'da teknik direktör Kemalattin Şentürk, ligdeki ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacaklarını belirtti.

04 Ekim 2022, Salı 19:20 Son Güncelleme:
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Kemalattin Şentürk'ün gözü 3 puanda

Pazarspor, TFF 2. Lig'in 8. haftasında Pazar Şehir Stadı'nda yarın saat 14.30'da Kocaelispor ile karşılaşacak. Pazarspor, maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Kemalattin Şentürk yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla tamamladı. Ligde geride kalan 7 haftada 6 yenilgi, 1 beraberlik alan Pazaspor, kazanmak istiyor.

Takımın başına geçen Kemalattin Şentürk, "Yarın kendi sahamızda Kocaelispor’da karşılaşacağız. Ligde hiç galibiyetimiz yok. İnşallah bu maçı alıp ligdeki ilk galibiyeti Kocaelispor’un karşısında almak istiyoruz" dedi.

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