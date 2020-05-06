Kemal Zorlu: Sağlık yoksa spor da yok

Dünya genelinde milyonlarca kişinin sağlık sorunu yaşamasına, yüzbinlerce insanın da hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını, spor sektörünü de felçe uğrattı. Futbol, basketbol liglerinin durdurulması, bir çok büyük spor organizasyonunun ertelenmesi, değeri 600 milyar doları aşan bir pazarda ekonomik anlamda büyük sıkıntı yarattı. Ancak işin sağlık boyutu, ekonomik yönünden çok daha önemli bir sorunu da gözler önüne serdi. İşte salgının bu boyutunu değerlendiren deneyimli spor adamı Kemal Zorlu, önemli tespitler yaptı, öneriler ortaya koydu.

SAĞLIK VE HİJYEN MERKEZLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nda Amatör ve Profesyonel Kurul Başkanlığı görevinde bulunan, Atletizm federasyonu yönetiminde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Merkez Danışma Kurulu’nda yer alan Zorlu, “Salgın bize sporda sağlığın önemini anlattı. Derhal Sporcu Sağlık ve Hijyen Merkezleri kurulmalı” dedi.

YASAK SAVMAKLA OLMAZ

Zorlu, büyük bütçeli kulüplerin kendi sağlık ve hijyen birimlerini oluşturabileceğini, ancak alt ligler ve amatör branşlar için devlet eliyle yetkili ve etkili merkezler kurulması gerektiğini vurguladı. Bu merkezlerin sporun yoğun olduğu yerlerde bölgesel olarak kurulabileceğini ifade eden Zorlu, “Bu güne kadar sporda sağlık yatırımları, yasak savma anlamında yapıldı. Kulüpler bünyelerine kattıkları bir ortopedist ile bu işi çözdüklerini sandı. Ancak pandemi sonrası artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Sporda sağlık birimlerinde ortopedist ve spor hekimlerinin yanı sıra, dahiliye, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, kardiolog, diyetisyen ve psikolog bulunmalı. Ayrıca şu bir gerçek ki spor, sadece futbol ve büyük bütçeli kulüplerden ibaret değildir. Alt ligler ve tüm spor branşlarına hizmet edecek, kapsamlı sağlık ve hijyen merkezleri kurulmalı” diye konuştu.

GERÇEĞİ GÖRMELİYİZ

Devletin oluşturacağı sporcu sağlık ve hijyen merkezlerini, spor için oluşturulacak bir bilim kuruluyla organize edebileceğini ifade eden Zorlu, önerilerini şöyle sıraladı: “Öncelikle sporcu sağlığı ve spor tesislerinde hijyenin sağlanması anlamında mevcut fiziki şartlar ortaya konmalı. Buna göre gerekli yatırımlar yapılmalı. Spor malzemelerinden, sporcuların kullandığı kıyafetlere, soyunma ve masaj odalarından, statara kadar her ortamın sterilizasyonu ciddiyetle yapılmalı. Bilim adamlarının, dünyanın yeni salgınlara da hazırlıklı olması gerektiğini vurguladığı bu ortamda bunu yapmamak, sporcuları ve sporseverleri zehirlemek gibi bir şey. Önlemler kağıt üstünde kalırsa bedeli ağır olur.”

SPORCULAR SAHAYA ÇIKMAZ

Pandemi sonrasında gerekli sağlık ve hijyen şartlarını oluşturmadan sporcuların sahaya sürülemeyeceğini vurgulayan Kemal Zorlu, şöyle konuştu: “Bugün geldiğimiz noktada, futbolcuların sahaya çıkmak istemediğini görüyoruz. Hatta takımlarını terk eden oyuncular var. Bu sadece futbolda değil, tüm branşlar için geçerli. Sporun hangi branşında olursa olsun hiçbir sporcu, sağlığı pahasına yarışmaz. Bunda da son derece haklıdır. O nedenle sporda sağlık ve hijyen devlet eliyle denetlenen, ciddi ekiplerce sağlanmalı. Sporculara gerekli hijyen ve bakım malzemeleri temin edilmeli.”

HİJYEN MALZEMELERİ BAKANLIK ONAYLI OLMALI

Hijyenin sporcu sağlığında en önemli etken olduğunu ifade eden Zorlu, kurulmasını önerdiği sporcu sağlık ve hijyen merkezlerinin, gerek sporcuların kullanacağı, gerekse tesislerin dezenfektasyonunu sağlayacak malzemelerin teminini de sağlayabileceğini ifade etti. Zorlu, “Bu sistem oturtulursa, hijyen malzemeleri hem uygun fiyatla temin edilir, hem de Sağlık Bakanlığı onaylı, standart malzemeler kullanılır. Bu iş kulüplerin insiyatifine kalmamalı. Bizler de yıllarca yöneticilik yaptığımız için biliyoruz. Böyle durumlarda kulüpler, ekonomiyi düşünerek, malzeme temini konusunda çoğunlukla gerekli hassasiyeti göstermez. Bunları laf olsun diye söylemiyorum. Sporda sağlık ve hijyene yönelik denetimleri yapacak birimlerin de yetkili ve bilgili kişilerden oluşması gerek. Sağlık şakaya gelmez. Türk Sporu’nu bunun bilincinde olan kişiler yönetmeli.”

BİR MUSİBET BİN NASİHATTEN İYİDİR

Deneyimli spor adamı Zorlu, sonuç olarak “Bir musibet, bin nasihatten iyidir” özdeyişiyle yola çıkıp, salgın sonrası bazı şeylerin değiştirilebileceğini de vurguladı. Zorlu, “Bu salgında yaşadığımız korku, inşallah bizi sporcu sağlığı adına ciddi adımlar atma yolunda kamçılar. Artık spor organizasyonlarında bundan böyle yatırımlar insan odaklı olarak gerçekleşir” ifadesini kullandı.



