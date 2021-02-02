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Kemal Rüzgar ve Hüseyin Yılmaz resmen Manisa Futbol Kulübü'nde

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, ara transferin son gününde Çaykur Rizespor'dan golcü Kemal Rüzgar ile Sancaktepe Futbol Kulübü'nde kaleci Hüseyin Yılmaz'ı resmen kadroya dahil etti

02 Şubat 2021, Salı 18:59 Son Güncelleme:
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Kemal Rüzgar ve Hüseyin Yılmaz resmen Manisa Futbol Kulübü'nde

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, ara transferin son gününde iki futbolcuya imza attırdı. Siyah-beyazlılar Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor 'dan golcü Kemal Rüzgar ile Sancaktepe Futbol Kulübü'nde kaleci Hüseyin Yılmaz'ı resmen kadroya dahil etti. İki futbolcuyla 2,5'ar yıllık sözleşme imzalandı.

Manisa FK golcüsü Tayyip Kanarya'yı ise Aksaray Belediyespor'a kiraladı. Ligde 51 puanla namağlup liderliğini sürdüren siyah-beyazlılar yarın Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kocaeli Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

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