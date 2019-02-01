Süper Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor’u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20. hafta mücadelesinde Ülker Stadı'nda Göztepe'yi konuk etti. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 7. dakikada Ayew ve 73. dakikada Viktor Moses'in ayağından bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maç kazandı. Fenerbahçe Ersun Yanal dönemindeki 5 lig maçında da yenilgi almazken, bu maçlarda 9 puan topladı.

Bu sonucun ardından 23 puana yükselen Fenerbahçe, maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi. Göztepe ise 22 puanla 13. sırada kaldı.

Mücadelenin ardından Göztepe teknik direktörü Kemal Özdeş yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Özdeş'ten yapılan açıklama:

"İlk 5 dakika orta saha mücadelesiyle geçti. İlk golün ardından bizi birinci bölgeye hapsettiler. Orta sahanın savunmaya gereksiz geldi, doğru yerde top alamadık. 10 kişi kalınca oyunun stratejisi değişti."

"Böyle bir atmosferde son dakikalara bir farkla girebilsek baskı kurabilirdik. Yediğimiz goller bir baskı oluşturuyor. Bugün takımın 10 kişi verdiği mücadele gelecekte bu gidişatı tersine çevirecektir."

"Jerome bilerek basacak karakterde değil. Tabii ki kırmızı kart. Deniz'in top bize geçtiğinde forvete geçmesini, rakipteyken 10 olmasını istedim. Etkili olamadık. Jerome da arkadaşlarından özür diledi. İlk iki haftada puan alacak oyun oynadık ama alamadık."