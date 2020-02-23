Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirerek, “Geçtiğimiz hafta Galatasaray maçını kaybetmemize rağmen camiamızda oyuncuların mücadelesi takdir edilmişti, bu güzeldi. Hafta içinde de çok güzel enerji olmuştu hem şehrimizde hem camiamızda” diye konuştu.

"Doğru bir oyun oynamadık"

Bugün Antalyaspor karşısında beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Özdeş, “Belki oyunun ilk bölümünde çok kötü başlamadık oyuna. Bir tane ilk bölümde kalemize gelen pozisyonda 1-0 geriye düştük. Buna hemen karşılık verdik, tam oyunu oturttuk derken rakibimiz 10 kişi kaldı. Bu sefer devre sonuna kadar kapalı bir savunma, bizde bunu aşabilmek için çaba sarf ettik, ama çok sıkıştırdık oyunu, doğru bir oyun oynamadık” ifadelerine yer verdi.

Karşılaşmasının ikinci yarısına rakibin kapalı savunma sistemine karşı oynayacak taktik ile çıktıklarını dile getiren Özdeş, “Belki çok çabuk bir gol rakibimizi açıp bizi daha etkili kılacak geniş alanlar bırakabilirdi. Direkten dönen bir top var ama yine de daha fazla pozisyon olmalıydı, daha fazla iştah olmalıydı ön tarafta. Bu kez Antalya’nın doğru ve iyi savunması, bizim de yanlış tercihlerimiz son dakika da yediğimiz golle kaybettik. Bundan dolayı çok üzgünüm” şeklinde konuştu.

"Taraftarın tepki göstermesi çok normal"

Yeni Malatyaspor’a geldikten sonra 4 karşılaşmaya çıktıklarını anımsatan Özdeş, “4 maçta puan kazanacak oyunlar oynadık mı? Evet oynadık ama 4 maçı da kazanamadık. Farklı bir süreçten geçti, devre arasında ayrılan oyuncular gelen oyuncular biraz ritim bozuldu diye düşünüyorum. Sonra geldiğimiz durumda ortama bakıyorum hem deneyimimi düşünüyorum hem de buradan çıkış yollarını düşünüyorum. Seyirci her zaman haklıdır. Takımımız ikinci yarı 5 maç kaybetti, uzun zamandır sadece bir galibiyetle oynuyor. Tepki göstermeleri çok normal ama şu anda bu takımı değiştiremeyiz. Yönetim kurulunu da tanıdım, bir aydır buradayız. Çok özverili insanlardan oluşuyor. Şehri çok sevdim. Buradaki insanların enerjisini çok sevdim” dedi.

"Şimdi yönetim ve takımla oturup bir değerlendirme yapacağız"

Kendi adına bir değerlendirme yapmak durumunda olduğunu da ifade eden Özdeş, “Yönetimle bir araya geleceğim, oyuncularıma de benzer şeyleri söyledim. Bu takım iyi bir takım, bu şehir güçlü bir şehir, güçlü bir camia. Buradan ancak birlik ve beraberlik ile çıkılır, sonu ne olur onu bilemiyorum. Kendi adıma söylüyorum takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmeden hiçbir beklentim olmadan akşam buradan ayrılırım. Şimdi yönetim ve takımla oturup bir değerlendirme yapacağız. Bizi seven taraftarımızın bu takımdan vazgeçmesinler. Süper Lig'e çok güç çıkıldığını biliyorum. O kadar sevdalısı var ki bu takımın, lütfen vazgeçmesinler bu takımdan. Oyuncularıma hep söylüyorum, bu formanın kıymetini bilmelisiniz, gerektiğinde kendi çıkarlarınızın önünde tutmanız gerekiyor. Sizin geleceğiniz bu formada dedim. Umuyorum şimdi bu yarayı, çöküntüyü tamir edip, bu dip yapma halinden takımım çıkacaktır. Bunun için de ne gerekliyse yapılacaktır” diye konuştu.

İHA