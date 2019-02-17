Kemal Özdeş: Gole sevinirken mağlup olduk

Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Özdeş, sözlerine şöyle devam etti: "Kaybetmek bizim adımıza kötü oldu. Maçtan önce aynı puana sahip iki takımın maçıydı. Son anda yediğimiz golle yenilmek üzücüydü. İlk yarının son bölümlerinde iyi oynamaya başladık. İkinci yarıda da Kayseri takımı topu bize verdi. İlerideki futbolcularımızı iyi topla buluşturamadık. Tam rakibimize şok yaşatacakken golü yedik. Gole sevinirken mağlubiyet golünü yedik. Evimizde daha iyi oynuyoruz. Kazanarak tekrar çıkış arayacağız"