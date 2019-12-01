Kemal Özdeş: Gol atabilsek maça ortak olabilirdik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Sivasspor’u galibiyetinden dolayı kutladı. Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Özdeş, rakiplerinin disiplinli, sonuna kadar mücadele eden bir takım olduğunu aktardı.

Oyunun ilk bölümünde 17 dakikada 2 gol yiyerek geriye düştüklerini anlatan Özdeş, "Oyunu oturttuğumuz anlar var ama esas bizim için önemli olan ikinci yarı oynayacağımız oyundu. Çünkü rakibimizin bu skoru korumaya uygun bir oyun oynayacağını düşünüyorduk." değerlendirmesini yaptı.

Maçın ilk yarısının takımı için üretken olmadığını vurgulayan Özdeş, şu ifadeleri kullandı:

"Gol atabilsek maça ortak olabilirdik. Direkten dönen bir topumuz var. Son oyuncuyu değiştirdikten sonra dönen her topta Sivas takımı farkı artırabilirdi. İkinci yarı oynadığımız oyundan memnunum. Sivas takımını da kutluyorum. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var, bu kötü gidişe son vermek gerekiyor. Bunun için en iyi yöntem oyunumuzu güçlü oynamaya devam etmek ve bunu geliştirmek. Biz de bunu yapacağız."