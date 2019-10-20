Kemal Özdeş: Fatih Öztürk bizi mağlup olmaktan kurtardı

İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar aldığı bu skorla puanını 4'e çıkarırken, Kasımpaşa ise puanını 8' yükseltti. Maç sonrası Kasımpaşa'nın hocası Kemal Özdeş, basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Özdeş, karşılaşma sonrası puanların paylaşıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"İlk bölümünde daha iyi oynayan taraftık. Riskli bir oyun olmaya başladı. Sonlandıramadığımız her atak bizim için pozisyon olmaya başladı. Gol yemeden önce gol bulsak galip gelebilirdik. 2'nci yarı daha iyi oynayan ve bizi savunmaya yaslandıran bir Kayserispor vardı. Taraftarın desteği ile baskı kurdular. Bugün çok üretken olamasak da verdiğimiz kontrataklarda Fatih Öztürk'ün kurtarışları ile puanı kopardık. İlk yarıdaki oyuna bakarsanız galibiyeti kaçıran takımdık ama 2'nci yarıdaki oyuna bakarsak mağlup olmadığımıza sevindik."