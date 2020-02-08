Kemal Özdeş: Buradan çıkabilecek gücümüz var

Süper Lig'in 21'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyun ritmini oturtamamanın en büyük problemleri olduğunu dile getirdi.

Atacakları bir golle rakibin direncini kırabileceklerini düşündüklerini anlatan Özdeş, "Ancak bir türlü rakip yarı alanda etkili oynayamadık. Buna rağmen bireysel zorlama ve beceriyle iki pozisyona girdik. Devre arasında oyunu hem defansif hem ofansif tanımladıktan sonra ikinci yarının ilk bölümünde kırmızı kart görmek, tüm planları alt üst ediyor. Orada (topa elle müdahale eden) Mustafa Akbaş, refleksle mi, arkasına giden oyuncunun gol atacağını düşünerek mi böyle bir hareket yaptı bilmiyorum ama takım adına çok büyük hata oldu. Onun gol olmasını yeğlerdim ve bu maçın 11’e 11 tamamlanmasını isterdim. Gol yediğimiz ana kadar 10 kişi, 11 kişi oynadığımızdan daha iştahlıydık. Dakikalar ilerledikçe, sonlandıramadığımız her top kalemize atak girişimi gol oldu. Golden sonra daha da riskler almaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Buradan çıkabilecek gücümüz var"

Sezonun ikinci yarısına bir türlü odaklanamayan bir takımının olduğunu vurgulayan Özdeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulunduğumuz sıralama, konum hiç önemli değil. Ben takım kalitesine ve camianın gücüne bakıyorum. Buradan çıkabilecek gücümüz var. Kaybederken de bunu söyleyebilirim. İlk yarıdakinin üstünde puan toplayacağız diye düşünüyorum. Bu kalitede bir takımım var. Burada camiamızın oyuncularıma destek olması gerekir. Bugün stada gelenler daha çok üzülüyor takımın durumuna ama ne olursa olsun 10 kişi verilen mücadeleyi desteklemelerini isterim. Pazartesi gününden itibaren Galatasaray maçına hazırlanacağız. Bu takımın oyunu da düzelecek. Oyun düzelince doğal olarak skorlar da düzelecek. Bunu düşünüyorum ve ümit ediyorum. Deneyimim de bunu söylüyor. Kazanacağımız bir maçtan sonrada artık yukarılara bakmamız gerektiğini biliyorum. Oyuncularıma bunu aşılıyorum. Oyuncularımın bu anlamda yüksek beklentisi, onlara bu tepkileri verdiriyor diye düşünüyorum. Çünkü uzun zaman önce bir galibiyet almışız. Bunların hepsiyle başa çıkacak gücümüz var. Başa çıkmak zorundayız."

Özdeş, bir gazetecinin "Malatyaspor’da geleceğe yönelik bir felaket yaşar mıyız?" sorusuna, "Sabretmeniz, destek olmanız gerekiyor. Takımın buradan çıkabilecek gücü var. Felaket beklerseniz, felaket olur. Ben bu takımı aydınlığa çıkarmak durumundayım." cevabını verdi.

Takımın mental anlamda eksikleri bulunduğu ve bu anlamda zorlanıp zorlanmadığı yönündeki soruya ise Özdeş, "Bunların hepsini düzeltebiliriz, düzelteceğiz. Alanyaspor maçından 5 gün sonra bu karşılaşmayı oynadık. Alanyaspor maçı yüksek şiddette geçti. Gökhan Töre dün antrenmanda sakatlandı. Bu sürprizler hep vardır. Aynen bugün sahada 10 kişi kalmamız gibi. Camiadan ve Malatya halkından bu takıma destek olunmasını istiyorum. Ben oyuncularımı değiştirmekle, onlardan maksimum verimi almakla mükellefim." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.