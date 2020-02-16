Kemal Özdeş: Bu futbolu sürdürmeliyiz

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Kemal Özdeş karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sözlerine hayatını kaybeden Hilmi Ok’a Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Kemal Özdeş, “Ligin formda takımıyla oynadık. Şu ana kadar 5 maçını kazanan ve Çarşamba günü sıkı bir kupa rövanşı oynadılar. 60’lara kadar topu tutarak Galatasaray’ı koşturmayı amaçladık. Galatasaray’a geriden pozisyon üreterek karşılık verdik ve üretkenliklerini ortadan kaldırdık. Çok etkili olamasak da hücuma çıktığımızda Galatasaray’ı geriye de koşturduk. İlk yarının son bölümlerinde çıkarken kaptırdığımız top kayıpları, Galatasaray adına bizim için sıkıntı oluşturmaya başladı. Maçta tek pozisyon hatası diyebileceğimiz pozisyonda penaltıyla geriye düştük. Sonra bir pozisyon var, bence penaltı. Ne hakem, ne yan hakem, ne futbolcular, ne VAR hakemi görmemiş. İkinci yarıda daha doğru topla oynamaya çalıştık. Maç 2-0 olduğunda oyun kopabilirdi. Son dakikalara kadar puan alabilecek durumdaydık. Son ana kadar uğraştık ama beceremedik. Ligin ikinci yarısında 4 maç oynadık ve kaybettik, bunlar zorlu maçlardı. Şimdi eşit güçteki takımlarla oynayacağız. Bu oyunu referans alarak sürdürmemiz gerekiyor. Galatasaray’ı da kutluyorum. Yoğun periyoda rağmen, iyi gittiler. Bugün son periyoda kadar çaba sarf ettik ama olmadı” ifadelerini kullandı.

“Bu futbolu devam ettirmeliyiz”

İkinci yarıda oynadıkları 4 maçta 0 çektiklerini ancak yalnızca 1 sıra yer değiştirdiklerini söyleyen Kemal Özdeş, “Bu bölgelerdeki takımlar birbirlerinden puanlar alıyorlar. Geçen yıldan kalan bir iskelet kadro var ve bu oyun formatıyla istediğimizi alacağımızı düşünüyoruz. Üst üste maç kaybetmeyi tamir etmek güç. Bugün belki fırsattı bizim için ama olmadı. En azından bu standardı devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçı kazanmak için çalışmalıyız. Küme düşmek gibi bir kaygımız yok” dedi.

Özdeş son olarak ertelenen Trabzonspor maçıyla ilgili olarak “Bu maçın tarihiyle ilgili bir talebimiz yok. Federasyon maç programını açıkladı. En kısa zamanda oynanmasını isterim” diyerek sözlerini tamamladı.