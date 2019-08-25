Kemal Özdeş: Bizim için üzücü bir gece oldu

Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş “Rakibimizi aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Bizim için üzücü bir gece oldu. Oyunun ilk bölümünde daha doğru topa sahip olan, daha doğru oynayan takımdık. İlk yarının ikinci bölümünde çıkarken kaybettiğimiz toplar, önde tutamadığımız toplar kalemize atak olarak dönmeye başladı. Çünkü ön oyuncuları hızlı, becerikli oyuncular. Belki çıkarken doğru yerleşemediğimiz savunma pozisyonunda geriye düştük ama geçtiğimiz haftada olduğu gibi bireysel beceriyle hemen beraberliği yakaladık" dedi.

Alanyaspor'un ilk yarının son bölümünde ataklarını arttırdığını belirten Özdeş, şöyle devam etti:

"Devre arası tekrar ilk yarının ilk bölümüne dönmek gerektiğini paylaştım oyuncularımla. Belki ikinci devreye daha iyi başlayan taraftık ama bu kez Alanya'nın etkin olmadığı dakikada bulduğu bir gol ve oyuncu değiştirmeyi düşündüğümüz bir andan 2-3 dakika sonra yediğimiz ikinci gol 3-1'e getirdi skoru. O dakikadan sonra 'oyunu tekrar döndürür müyüz' diye değişikliler yaptık. Koita'nın ayağında yaşadığı problemle oyun dışına çıkmasıyla Alanya takımı bilhassa ikinci yarı gollerin getirdiği coşkuyla daha istekli daha coşkuluydu. Bugün üretken olmamak, önde top tutamamak buna neden oldu diye düşünüyorum. Çünkü ön oyuncularım -bugün ligin ikinci haftası- ilk kez birlikte oynuyorlar. Ligin ilk haftalarında bu dalgalanmaları yaşamak çok doğal. Şimdi hemen başımızı kaldırıp önümüzdeki hafta kazanarak coşku düzeyimizi yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilecek güçte takımım var."