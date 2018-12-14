Kemal Özdeş: “2 puan kaybettik ama oyunun hakkı 1 puandı”

Bursaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, rakibin maçın başında topa doğru sahip olduğunu ifade ederek, “İlk 15-20 dakikada iki tane gol girişimleri oldu. Biraz daha defansif olarak problemleri çözdük. Birkaç fırsat bulduk ama final paslarını yapamamak üretken olamamamıza neden oldu. Bugün Gassama’nın sakatlığı biz de problem oluşturdu, kanatları kullanamadık. Önceki dört maçını kaybeden bir takım olarak iyi mücadele ettik bugün” dedi.

Bugün 2 puan kaybettiklerini ifade eden Özdeş, bu oyunun karşılığının 1 puan olduğunu da söyleyerek, “Ligin ikinci yarısını doğru planlamak gerekiyor. Taraftarımızın istediği Göztepe’yi izlettireceğiz. Göztepe ülkemizi Avrupa’da temsil etmeli” diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarların maçın son dakikasındaki tepkisinin haklı olduğunu aktaran Özdeş, “Bu tepkinin son dakika olması da güzel. Bugün üretkenlikte sıkıntı yaşayınca bu tepkiyi normal karşıladık. Benim görevim oyunculara bu sorumluluğu hatırlatmak. Bu düzelecektir. Bunu görecekler ve hissedecekler” dedi.

Ali Gözeten - Tolga Tahçı / İZMİR (İHA)