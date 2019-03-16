Kemal Kılıç: Elbette ki 1 puan arzuladığımız puan değil

Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, İstanbulspor karşısında alınan 1 puanın önemli olduğunu dile getirdi.

16 Mart 2019, Cumartesi 19:53
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Kemal Kılıç: Elbette ki 1 puan arzuladığımız puan değil

Spor Toto 1.ligin 26. Haftasında Giresunspor, sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Kemal Kılıç, yaptığı basın toplantısında maçı değerlendirdi. Mücadeleye kötü başladıklarını belirten Kılıç, “İlk yarı itibari ile rakibin hem oyun üstünlüğü vardı hem de atak üstünlüğü vardı. Kalemizi savunurken de zaman zaman zorlandık. İkinci yarı oyuncularımız ile yaptığımız toplantı da eksikliklerimiz, söyledik. Bence ikinci yarı çok farklı oynadılar. Oyuncumuz atılana kadar ofansif anlamda hamlelerimiz, ataklarımız, gol pozisyonlarımız var ancak oyuncu atıldıktan sonra daha savaşan, kaybetmeyi istemeyen bir görüntüde futbolcularımız oyunun sonunu iyi getirdi. Elbette ki 1 puan arzuladığımız puan değil ama 10 kişi kaldıktan sonra da küçümsenmeyecek bir puan aldık diye düşünüyorum” dedi. 

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