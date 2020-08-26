Beşiktaş’ın yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan, Süper Lig’de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Çok uzun bir maraton olacağını belirten Erdoğan, Kemal Erdoğan, ''Allah sporcularımıza güç kuvvet versin'' dedi ve ekledi: "21 takımlı fikstür çekildi. Özellikle aralıktan itibaren hafta içi de maçlar oynanacak. Çok uzun bir maraton, gördüğünüz gibi devre arası bile yok. Sadece 5 günlük bir ara var. İyi hazırlanan takımlar, uzun süreli bir maraton olacağı için, sağlıklı çalışanlar hedefe ulaşacaktır. Trabzonspor ile eşleştik, sevdiğimiz bir takım, dost bir şehir. En iyi şekilde ağırlayacaklarını biliyoruz. Umarım hakeden kazanır. Sağlıklı bir sezon olur."