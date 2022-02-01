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Kemal Ademi'den sürpriz imza! İşte yeni takımı

Sezon başında Fenerbahçe’den Rus ekibi Khimki’ye transfer olan 26 yaşındaki İsviçreli futbolcu Kemal Ademi, Alman 2. lig ekibi Paderborn’a kiralandı.

01 Şubat 2022, Salı 17:20 Son Güncelleme:
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Kemal Ademi'den sürpriz imza! İşte yeni takımı

2020/21 sezonun başında Basel’den 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe ’ye transfer olan Kemal Ademi beklenileni veremediği için devre arasında Karamgümrük’e kiralanmıştı. 26 yaşındaki futbolcu yaz transfer döneminde ise Rus Premier Lig takımlarından Khimki'ye 1.6 milyon Euro karşılığında satılmıştı. Burada da etkili bir ilk yarı geçiremeyen Ademi, Bundesliga 2. Lig ekibi Paderborn’a gönderildi.

Transferin son gününde imzayı attı

Kemal Ademi, Alman ekibi tarafından kış transfer döneminin son gününde transfer edildi. Paderborn'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı İsviçeli golcü Kmihki formasıyla 13 maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


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