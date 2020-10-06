Kemal Ademi yorumu: Hava topu bırakmaz

“Basel, Avrupa Ligi’nden elendikten sonra oyuncu satmak zorunda kaldı. Kemal Ademi’yi de bu nedenle Fenerbahçe’ye gönderdiler. Ademi, kendine güveni yüksek olan bir oyuncu. Sahada tam bir cesur yürek. 2018-19 sezonunda Neuchatel Xamax’ın mucize şekilde ligde kalmasında baş roldeydi. Aarau’ya Play-Out ilk maçında hem de kendi evlerinde 4-0 yenildiler. Ancak rövanşı deplasmanda aynı skorla kazanmayı bildiler. Ademi o maçta müthiş mücadele etti ve bir gole imza attı. Penaltıları kazanarak ligde kaldılar.”

‘Sürekli gol kovalar’

“Kemal Ademi fiziken çok güçlü bir oyuncu. Hava toplarında ise adeta pervane gibi! Onunla hava topuna çıkan bir rakibin bu mücadeleyi kazanma şansı pek yok! Geçen sezon Basel’in en önemli isimlerinden biriydi. Uzun boyuna rağmen kısa mesafede hızlı sayılabilir. Atletik bir oyuncu. Sürekli gol kovalar ve son vuruşları da iyidir.”







