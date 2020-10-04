Transfer şampiyonu Fenerbahçe, kadrosuna bir isim daha kattı. 15 ismi kadrosuna katan, Perotti'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Basel forması giyen Kemal Ademi ile prensip anlaşmasına varıldığını ve 24 yaşındaki forvetin sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldiğini açıkladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından google aramaları başladı. Kemal Ademi'nin kariyerini merak eden Fenerbahçe taraftarı, Kemal Ademi kimdir, mevkisi ne? Kemal Ademi kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Kemal Ademi'nin kariyeri.

Kemal Ademi kimdir?

Kemal Ademi 23 Ocak 1996'da Almanya'da dünyaya geldi. Futbola İsviçre'nin FC St. Gallen 1879 takımında başlayan forvet oyuncusu, 2015'te Almanya'ya yelken açtı. Hoffenheim, ilk başta kiralık olarak kadrosuna kattığı Ademi'yi bir sonraki sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Hoffenheim II'de 2 sezon forma giyen Ademi, 2018'de İsviçre'ye Neuchatel Xamax formasıyla döndü.

Neuchatel'de 30 maça çıkan ve 10 gol 24 yaşındaki forvetin sezon sonu yeni durağı ülkenin köklü ekiplerinden Basel oldu. Almanya doğumlu olan İsviçreli 24 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Basel forması altında çıktığı 42 resmi maçta 15 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Basel ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ademi'nin güncel bonservisi 2.4 milyon euro. Profesyonel kariyerinde 107 maça çıkan Ademi, rakip filelere 28 gol bıraktı.



