Kemal Ademi: Golü atsam farklı olabilirdi

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Karagümrük'te sarı lacivertlilerden kiralık olarak gelen Kemal Ademi, maç sonrasında yayıncı kuruluşa verdiği demeçte "Karagümrük'ün oyuncusuyum artık. Özel bir maçtı, kazanmak için çıktık. Başta kalemizde 2 gol gördük ama iyi geri dönüş yaptık. Ofsayttan verilmeyen bir golümüz var. Daha iyi olabilirdi. Altay iyi bir kaleci. 2-3 tane çok kritik kurtarışları var. Golü atsam daha farklı olabilirdi ama olmadı. Maçın sonucu bu şekilde oldu." sözlerini sarf etti.