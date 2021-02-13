Fatih Karagümrük’te İsviçreli futbolcu Kemal Ademi, eski takımı Fenerbahçe’ye karşı forma giydi. Sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan Ademi, ara transfer döneminde Fatih Karagümrük’e kiralanmıştı.

Fenerbahçe’de bir kez fileleri havalandıran Kemal Ademi, Fatih Karagümrük’te ise henüz gol sevinci yaşamadı.

Kırmızı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı maça göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük’te sarı kart cezasını tamamlayan Arjantinli futbolcu Lucas Biglia, bir maç aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig’in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile yapılan müsabakaya ilk 11’de başlayan Lucas Castro ise yedekler arasında yer aldı.