Fenerbahçe, 24 yaşındaki 1.98'lik forvet oyuncusu Kemal Ademi'yi 3+1 yıllığına transfer etmişti. İsviçre ve Almanya pasaportu olan Kemal Ademi'nin hangi milli takımda forma giyeceği merak edilirken golcü oyuncunun Kosova ve Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyebileceği ortaya çıkmıştı.

Kosova'dan açıklama geldi

Geçtiğimiz gün milli takımla ilgili bir açıklama yapan Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçeli oyuncuyla da ilgili sürpriz sözler sarf etti.

Görüşmeleri doğruladı

Kosova Milli Takımı'na Ademi'yi kazandırmak için görüşmeler yaptığını doğrulayan Agim Ademi, 'Kemal Ademi'yle görüşmelerimiz var ve görüşmeye de devam edeceğiz.' dedi.









'Önce Fenerbahçe'de oynaması lazım'

'Kemal'in Fenerbahçe kadrosunda şans bulmasını istiyorum, çünkü takım değişikliği bazen problem olabiliyor. Kemal Ademi ile sürekli temas halindeyim ve bizimle olacak ama önce Fenerbahçe'ye alışması lazım.' dedi.

Ademi geçtiğimiz ay milli takımla ilgili yaptığı açıklamada Kosova pasaportunun olmadığını söylemiş ve Türkiye Milli Takımı'nda forma giyebilme ihtimalinden bahsetmişti.

'Türkiye'de akrabalarım var'

Ademi Milli Takım ile ilgili soruya "Türkiye'de akrabalarım var ama Türk Milli Takımı'nda oynayabilir miyim bilmiyorum. İsviçre pasaportum var, Almanya pasaportum var. Kosova pasaportum yok." açıklaması yapmıştı.

Eğer Ademi, Kosova Milli Takımı'nda forma giyerse eski Fenerbahçeli Vedat Muriç'le takım arkadaşı olacak ve hücumda birlikte ter dökecek.

'Muriç ile tarzım farklı'

Ademi, Vedat Muriç'le ilgili soruya "Transfer sürecimde Vedat Muriç ile konuşmadım. Muric'in Fenerbahçe'deki maçlarını izlemiştim, birçok gol attı. Kosova için de çok önemli bir forvet. Maçlarını izledim. İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu. Eski takım arkadaşlarım bana öyle seslenirdi ama ben onlara benim adım Kemal Ademi derdim. Vedat Muriç tarzı bir santrfor değilim. Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum. Tempolu futbolu seviyorum. Yaklaşık 1 haftadır buradayım ve burada çok fazla kaliteli orta yapıldığını gördüm. Ortalar bazen kafanıza bazen ayağınıza gelebilir. İsviçre'de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. Orada futbol biraz daha farklı." diye konuştu.







