Kelme, Basketbol Milli Takımlar resmi sponsoru oldu

1977 yılında kurulan İspanya merkezli spor giyim firması Kelme, Basketbol Milli Takımlar resmi sponsoru oldu.

20 Mart 2019, Çarşamba 15:40
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Kelme, Basketbol Milli Takımlar resmi sponsoru oldu

1977 yılında kurulan İspanya merkezli spor giyim firması Kelme, Basketbol Milli Takımlar resmi sponsoru oldu.

31.12.2020 tarihine kadar, Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesindeki milli takımların tüm kategorileri ile iş birliğinde bulunacak olan Kelme, milli takımların müsabaka ve antrenmanlarda giymek üzere kullanacağı malzemeleri tedarik edecek.

Kelme, İspanya Basketbol Ligi (ACB) ekiplerinden Baskonia’nın yanı sıra, İspanya Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Espanyol, S.D. Huesca, Rayo Vallecano ve Deportivo Alaves’in de sponsorluğunu üstlenmekte.

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