“Kelime Oyunu” 19 Mayıs özel bölümü ile ekrana geliyor...

Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla ekrana gelen ve yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen yarışmanın bu çok özel bölümünde youtuber Berk Keklik’de yarışacak.

Ayrıca bu çok özel bölümde bu kez Ali İhsan Varol yarışmacı koltuğuna oturacak. Youtuber Berk Keklik’in Ali İhsan Varol’a sorular yönelttiği bu anlar eğlenceli dakikalara sahne olacak.

Kelime Oyunu, hafta içi her gün yeni bölümleri, haftanın finali ile de cumartesi günleri saat 19.45’te teve 2’de...

Yayın tarihi : 19 Mayıs Salı/ 2020

Yayın saati : 19.45



