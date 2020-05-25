Demir, potasyum, selenyum, magnezyum ve çok sayıda vitamin içeren Kekik suyu, sağlığa önemli katkılar sunuyor. Cilt hastalıklarından koruduğu gibi bronşite karşı faydalıdır. Daha pek çok faydası kekik suyu, uzmanların önerileri arasında yer alıyor.

Kekik suyunun faydaları nelerdir?

Doğada bulunan en faydalı bitkiler arasında yer alan kekik suyu, lezzetli olduğu kadar keskin bir tada sahiptir. Bu nedenle kullanmaktan çekinenlerin olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak faydaları, kekik suyunu tüketmek için oldukça önemli.

Kekik suyu, deri hastalıklarına karşı koruyucudur. İçtiğinizde veya derinize direkt sürdüğünüzde, cildinizi rahatsız edici hastalıklarda koruyabiliyor.

Ağız içerisinde ortaya çıkan uçuk ve çeşitli enfeksiyonlar, vitaminsizlikten kaynaklanıyor. Sürekli hale geldiğinde mutlaka uzmana danışılması gereken bu durumlarda, kekik suyu iyileştirici etki yapabiliyor.

Kekik suyu, cildin genç kalmasını sağlar. Yaşlandırma karşıtı etkisi bulunur.

Grip ve soğuk algınlığına karşı oldukça faydalı olduğu uzmanlar tarafından sıklıkla belirtiliyor. Özellikle grip ve soğuk algınlığına bağlı olarak ortaya çıkan yüksek ateşi düşürebilecek etkileri bulunur.

Kekik suyu, boğazda tahriş ve kaşıntıdan meydana gelen öksürüğü gidericidir. Sürekli ve dinmeyen öksürüğünüz varsa, kekik suyunun faydalarından yararlanabilirsiniz.

Saç dökülmeleri çağın en temek problemlerinden birisidir. Özellikle bunu kendinize dert ediyorsanız, kekik suyunun saç dökülmesini engelleyici özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Strese karşı rahatlatıcı etkisi bulunuyor. Yoğun stres dönemlerinde kekik suyu içerek rahatlayabilirsiniz.

Kronik uykusuzluk problemlerine karşı kekik kullanılabilir. Daha rahat bir uyku çekmek istiyorsanız, kekik suyunu mutlaka içmeniz gerekiyor.

Adet döneminin daha hafif geçmesini sağlar. Kramp ve çeşitli sorunların önüne geçebilir.

Kekik suyu, mide ve bağırsak problemlerine de birebir etki yapıyor. Gaz sıkışması, şişkinlik, bağırsak krampları ve kabızlık şikayetlerini giderici etkilere sahiptir. Bağırsakları rahatlatır, sindirimin çok daha kolay gerçekleşmesine destek olur.

Kekik suyu, aynı zamanda göz sağlığına da faydalıdır. Görmeyi arttırıcı etkileri bulunan kekik suyu, göz hastalıkları olan kişilerin tüketebileceği içecektir.

Saçlarınızın veya sakallarınız geç uzuyorsa, hızlandırmak için kekik suyundan faydalanabilirsiniz. Beklemediğiniz kadar etkilerini görebilirsiniz.

Solunum yollarındaki hastalıkların giderilmesinde kekik suyu içilebilir.

Kekik suyu ne işe yarar?

Kekik suyu içmek isteyenler, ne işe yaradığı hakkında merak içerisindedirler. Bununla ilgili birçok sorunun olduğunu söyleyebiliriz. Kekik suyu, baştan aşağı vitamin ve mineral deposu olduğundan, onlarca yararlara sahiptir.

Kemikleri sağlıklı tutar

Kekik suyu, kemik sağlığı için tercih edilebilir. Kalsiyum açısından zengin olduğundan, haftada mutlaka 1-2 kez tüketilmesi öneriliyor. İleri yaşlarda kemiklerinizin sağlam kalmasını istiyorsanız, kekik suyunu tüketmeniz gereken içecekler listesine ekleyebilirsiniz.

Kansızlığı önler

Kekik suyunun faydaları bilim insanlarının da araştırma konusudur. Özellikleri ve yararları halen araştırılmaya devam eden kekik suyu, kansızlık sorununa önemli ölçüde fayda sağlayabilir.

Kekik suyu nasıl kullanılır?

Kekik suyunun kullanımı iki şekilde oluyor. İlk olarak bilindiği üzere kekik kaynatıldıktan sonra 'Kekik Suyu' dediğimi içecek ortaya çıkıyor. Dilerseniz henüz sıcakken içerek yukarıda saydığımız birçok faydasından yararlanmanız mümkün.

Eğer saç veya cildiniz için kullanmayı düşünüyorsanız, uzmanlara danışmanız gerekiyor. Saça veya cilde uygulandığında, tahriş veya yanık gibi sorunlar ortaya çıkarsa mutlaka bunun hakkında uzmanlara bilgi verilmelidir.

Kekik suyunu banyo yapmadan 10 dakika önce saçlarınıza sürebilirsiniz. 10 dakika beklettikten sonra banyonuzu yapabilirsiniz.

Cildiniz hassas ise kekik suyu kullanmamanız gerekiyor. Uzman tavsiyesiyle uyguluyorsanız, mutlaka uyguladığınız noktayı bol suyla yıkamalısınız.

Kekik suyunun yan etkileri var mı?

Kekik suyuyla ilgili net bir yan etki bulunmuyor. Ancak aşırı tüketimi çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Bunun yanında, herkeste görülmeyen çeşitli yan etkiler de gösterebiliyor.

Hassas bünyesi olanlarda tüketilmesi uygun değildir.

Kan basıncıyla ilgili sıkıntılar yaşayanlar, kekik suyunu tüketmemelidir.

Kalp sorunu olan kişiler yine kullanmamalıdır. Kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Emzirme ve gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Ayrıca çocuklar kekik suyunu içmemelidirler. 18 yaşın üzerindeki kişiler belirtilen rahatsızlıklara sahip değillerse kekik suyundan faydalanabilirler.



