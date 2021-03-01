Ana maddesi un, yumurta, şeker olan kekler pek çok farklı çeşitte ve lezzete yapılmaktadır. Oldukça sevilen bu hamur işi lezzetli olduğu kadar doyurucudur. Fakat kek yapımının bazı püf noktaları vardır. Bunlara dikkat edildiğinde çok daha lezzetli ve güzel kekleri sevdiklerinize sunabilirsiniz.

Kek kaç derecede, kaç dakikada pişer?

Kek tariflerinde çoğu kez fırının dereceleri farklı ayarlanıyor. Fakat fırında kek pişirirken derece 180 olmalıdır. Bu ısıda keki 30 dakika kadar pişirmeniz gerekmektedir. Ancak yine de 20 dakika kadar sonra kekinizi kontrol edebilirsiniz. Bir kürdanı kekinizin dibine kadar batırıp çıkardığınızda, eğer kek pişmiş ise kürdan tertemiz bir şekilde çıkacaktır.

Kek fırını önceden ısıtılır mı?

Pek çok kişi henüz keki fırına koyup kapağı kapattığında fırını çalıştırır. Fakat lezzetli bir kek için fırınınızı önceden ısıtmanız gerekmektedir. Çünkü ısıtılmış fırının içerisine kekinizi yerleştirdiğinizde, kek anında yüksek sıcaklığa maruz kalacaktır. Bu sayede dış kabuk kıtır bir katman halini alırken kekinizin içi yumuşak olacaktır. Yerken bu lezzetin farkına varabilirsiniz.

Keki fırına atıp çalıştırdığınızda ise ısıyı sonradan vermiş olacağınız için daha kuru ve sert bir kek ile karşılaşırsınız. Kek hamurunun pişebilmesi için daha uzun süre ısıya maruz bırakmalısınız. Fırınınızı 180 dereceye getirip bu esnada kek malzemeleri karıştırabilirsiniz. Malzemeler karışıp fırına koymak için hazır hale geldiğinde de fırınınız çoktan ısınmış olur.

Kek nasıl kontrol edilmelidir?

180 derecelik fırınınızda kekiniz pişerken sürekli olarak kapağını açıp kontrol etmemelisiniz. Kapağı açtığınızda fırının içerisindeki hava değişime uğrar. Bu değişim kekinizin kabarmasını da engelleyecektir.

Keki 20 dakika sonra sadece bir kez kontrol edin. Eğer pişmemiş ise zaten 10 dakika kadar sonra tam kıvamına gelecektir. Fakat pişmiş olduğunu düşünüyorsanız ve kürdan testinde herhangi bir hamur parçası kalmamışsa fırını kapatabilirsiniz.

Fırından keki direkt çıkarmak yerine; fırını kapatıp, kapağını açıp bir süre daha sıcak fırının içerisinde kekinizi bekletin. Böylece kek yumuşaklığı baki kalır. Direkt olarak fırından çıkardığınız kek çok çabuk hava değişimine maruz kalacağı için istenen tadı vermez.

Kek yapımının püf noktaları nelerdir?

Lezzetli bir kek yapmak istiyorsanız yapımında bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu noktalara dikkat ettiğinizde kurumamış, ağızda dağılan, hoş bir aromaya ve lezzete sahip, herkesin hayran kalacağı kekler yapabilirsiniz. Bu hususta dikkat etmeniz gerekenler;

Malzemeleri oda sıcaklığında bekletmelisiniz. Özellikle yumurta, süt ya da tereyağı gibi ürünleri direkt buzdolabından çıkarıp karıştırmak olmaz. Kullanacağınız kadar miktarı belirledikten sonra geri kalanını dolaba koyabilirsiniz. Kullanacağınız malzemeler de yarım saat kadar dışarıda kalmalıdır.

Kuru malzemeleri elekten geçirmeden karışıma eklemeyin. Un, şeker, kakao, kabartma tozu ve diğer malzemeleri direkt olarak karışıma atmamalısınız. Karışımda bu malzemelerden önce yumurta kullandığınız ve onu kabarttığınız için, kuru malzemeleri direkt üstüne döktüğünüzde kabarıklığı yok edersiniz. Bu yüzden her bir kuru malzemeyi eklerken mutlaka elekten geçirerek karşıma serpmelisiniz.

Mikseri çok yüksek hızda çalıştırmamalısınız. Aslında eski usul kaşık ya da çatalla karıştırmak en güzeli olacaktır. Fakat bununla uğraşmak istemiyor ve hızlı olsun diye mikser kullanıyorsanız olabildiğince düşük hızda çalıştırın. Çünkü mikser kek malzemelerini sıvılaştırmaktadır. Bu durumda kekiniz hem istediğini sıcaklıkta pişmeyecek hem de istediğiniz lezzeti alamayacaksınız.

Kekiniz için bir kalıp kullanacağınız aşikar. Fakat bu kalıbı ay çiçek yağı ile çok aşırıya kaçmadan yağlamalısınız. Yağlamadığınızda kek kalıba yapışır, aşırı yağladığınızda ise kekinizin mayhoş bir tadı olur.

Kek pişirirken fırın ayarları nasıl yapılır?

İlk olarak fırının fazla ısınmasına müsaade etmemelisiniz. Bunun yanı sıra keki çok fanlı pişiriyorsunuz. Fırınınıza keki yerleştirmeden önce daha hızlı ısınsın diye fırının derecesini yükseltmeniz kekinizin hızlı pişmesini sağlamaz.

Dereceyi yüksek tutmak kekinizin daha basık ve daha tortulu olmasını sağlar. Diğer yandan çok fanlı pişirdiğinizde ise kek yanar. Eğer baktığınız tariflerde fırının ısısı belirtilmediyse, fırını 180 dereceye getirmelisiniz. 180 dereceye getirdiğiniz fırının ısınması 10 dakika alsa bu süreçte malzemeleri karıştırabilirsiniz. Keki fırına verdiğinizde ise yarım saat kadar sonra pişecektir.

Çikolatalı kek yaparken dikkat edilmesi gereken nokta nedir?

Üzeri çikolata ile kaplı bir kek yapmak istiyorsunuz, keki yaptıktan sonra çikolata malzemelerini hazırlıyorsunuz, eritiyorsunuz fakat kekin üzerine eklerken çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Üzerini çikolata ile kaplamak istiyorsanız mutlaka hem kekin hem de ekleyeceğiniz çikolatanın ılık olması gerekmektedir. Sıcak çikolata kekinizin dokusunu bozar ve bunun geri dönüşü yoktur.