İtalya'da Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinin ardından takımdan ayrılan ve adı ülkemizden Konyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Keita Balde'nin yeni adresi belli oldu. Rus ekibi Spartak Moskova, bonservisi elinde bulunan Keita Balde'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada Senegalli golcü ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye iddiaları

Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinin ardından sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ile 1 Temmuz'dan itibaren boşta olan futbolcunun ismi birçok Avrupa kulübünün yanı sıra ülkemizden Konyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

30 milyon Euro'ya Monaco'ya gitti

Barcelona altyapısından yetişen ve Temmuz 2011'de 300 bin Euro bedelle Lazio'ya transfer olan Keita, İtalyan ekibindeki büyük çıkışıyla adından söz ettirdi. Burada 137 maçta 31 gol, 22 asistle oynayan ve Ağustos 2017'de 30 milyon Euro bonservisle Monaco'nun yolunu tutan Senegalli'nin Fransız ekibindeki macerası ise istediği gibi gitmedi.

Kiralık dönemleri

2017/18 sezonunda 33 resmi maça çıkan ve 8 gol, 11 asistle oynayan yıldız hücumcu, Ağustos 2018'de 5 milyon Euro kiralama bedeli ile Inter'in yolunu tuttu ve Serie A'ya döndü. Inter'de 30 maçta 5 gol, 2 asistle skor katkısı veren Keita, Monaco'ya döndü. İkinci döneminde Monaco'da 26 maçta 8 gol atıp 4 gol pası veren 1.81 boyundaki forvet, Eylül 2020'de 1.8 milyon Euro kiralama ücretiyle Sampdoria'ya katıldı.



