Corona virüsü salgını her geçen gün daha çok yayılmaya devam ederken, 15 yıl önce yazılan Kehanetler kitabı kafaları karıştırdı. ABD’li medyum Sylvia Brown ile Lindsay Harrison’ın 15 yıl önce kaleme aldığı Kehanetler kitabında corona virüsü benzeri bir salgından bahsettiğini ortaya koydu. Vatandaşlar 15 yıl önce piyasaya çıkan bu kitabın Koronavirüs ile ilgili ipuçları verdiği konusunda ortak kanaat oluşturdu. Peki iddia edildiği gibi Kehanetler kitabı daha önce corona virüsü salgınını bildi mi? Kehanetler kitabının konusu ne? İşte detaylar;

Kehanet kitabının 210. sayfası corona virüsünü mü anlatıyor?

Kehanetler Kitabı 210. sayfada yazanlar bugün yaşanılan corona virüsü salgını ile benzer mi? İşte o sayfada geçen bir bölüm: 2020'lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise; bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra, on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolması olacak.

Kehanetler kitabının yazarı kimdir?

ABD’li medyum Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yazılan kitap 15 yıl önce piyasaya sürülmüştü.

Kehanetler kitabı corona virüsü bildi mi? Kehanetler kitabının konusu ne?

Önümüzdeki beş yılda, on yılda, yirmi yılda ve yüzyılda neler olacağını anlatan Sylvia Brovvne´nin sesi, önümüzdeki belirsiz zamanlarda yolumuzu aydınlatacak bir ışığa dönüşüyor. Elli yıldır profesyonel bir psişik ve medyum olarak çalışan Sylvia Browne, içlerinde Öte Dünya´da Yaşam, Bir Medyumun Maceraları gibi eserlerinin de bulunduğu çok satan kitapların yazarıdır. Pek çok çözülemeyen davanın çözümünde adli kurumlara yardımcı olan yazar.