Probiyotik etkisi sayesinde kefir sindirim sistemini düzenleyici en önemli besin kaynakları arasında yer alır. Özellikle düzenli tüketimi yiyeceklerin sindirilmesinde ve sağlıklı bir yaşam kazanımı konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Ayrıca içeriğinde zengin vitamin ve mineraller bulunur. Fosfor, kalsiyum ve folik asit açısından önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. En önemlisi kolon kanserine karşı koruyucu etki yapan en etkili besinlerden biridir. Farklı besin kaynaklarından mümkün olduğu kadar faydalanılabilmek için sindirime doğrudan etki sağlayan probiyotik mutlaka dengeli olarak tüketilmelidir.

Kefir kaç kalori?

100 gramlık kefir içerisinde 52 kcal kalori bulunmaktadır. Daha anlatıcı bir şekilde söylemek gerekirse, bir su bardağı kefir içerisinde, 104 kcal kalori olduğunu söylemek mümkün. Sağlık konusunda pek çok farklı katkı sağlasa dahi, mutlaka düzenli ve periyodik olarak dengeli şekilde tüketilmelidir.

Ne çok ne de az ele alınmalı, düzenli olarak günde en fazla 1 veya 2 bardak tüketim sağlanmalıdır. Böylece sindirim sisteminizi daha hızlı ve güçlü hale getirebilirsiniz. Bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve kolon kanseri ile beraber pek çok hastalığa karşı koruyucu bir etki oluşturabilirsiniz.

Kefir besin değeri

Önemli mineral ve vitaminler ile beraber pek çok kaynağa sahip olan kefir, sağlıklı bir yaşam için mutlaka düzenli tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır. 100 gramı açısından ele alındığında içeriğindeki besin değerleri şu şekilde sıralanabilir;

- 52 kcal kalori,

- 3,2 gram karbonhidrat,

- 2,7 gram protein,

- 3,2 gram yağ,

- A vitamini 5,3 IU,

- C vitamini 1 miligram,

- Demir 0,1 miligram,

Kefir içerisinde lif oranının ise yok denecek kadar düşük miktarda olduğunu söylemek gerekir. Fakat diğer besin kaynakları açısından vücuda önemli katkı sağlayacak ciddi oranlarda yer aldığını söylenebilir.

Kefir yediden yetmişe her bireyin rahatlıkla tüketebileceği bir süt ürünü olarak geçer. Tabii çocuklarda ve yetişkinlerde günlük tüketim miktarının mutlaka dikkatli şekilde belirlenmesi gerekir. Çocuklar en fazla 1 bardak kefir içerken yetişkinler 2 veya 3 bardak tüketim gerçekleştirebilir.

Kefir kilo aldırır mı?

Yoğun probiyotik kaynağı olduğundan dolayı kefir son dönemlerde oldukça fazla tercih ediliyor. Ancak bununla beraber kefirin kilo aldırıp aldırmayacağı konusunda da pek çok insan merak içindedir. Kefir ihtiva ettiği oranının büyük bir miktarını (%54) yağ üzerinden elde etmektedir. Bu sebepten dolayı mutlaka tüketimi dikkatli şekilde ve dengeli ele alınmalıdır. Vücut kitle endeksi, yapısı ve bünyeye bağlı olarak bedeli hesaplama üzerinden değer içerisine alınmalıdır.

Kefirin faydaları nelerdir?

Bir bardak kefir içerisinde bulunan 104 kcal kalori ile protein, vitamin ve mineraller açısından önemli bir potansiyel teşkil eden kefir, aynı zamanda sağlık açısından önemli faydalar sunmaktadır.

- Yüksek probiyotik besin kaynağı ile sindirim sistemini korur ve güçlendirir,

- Bağışıklık sistemini çok daha güçlü hale getirir,

- Kolon kanserini önleyici yapıya sahiptir,

- Mevsimsel hastalıklara karşı korur,

Bu gibi daha pek çok farklı koruma etkinliği ile kefir düzenli olarak tüketilmelidir.



