Kees van Wonderen: Hollanda Erkan Eyibil’i konuşacak

Ülkesinde U17 ve U18 milli takımlarıyla büyük başarılara imza atan ve son olarak Koeman’ın yardımcılığını da yapan van Wonderen yeni sezonda Eyibil’den büyük beklentileri olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam “Biz Erkanı uzun süredir takip ediyorduk. Gelişimi için doğru takımı seçtiği için ona ve ekibine teşekkür ederiz. Sol ayağını çok iyi kullanan, oyun zekası mükemmel genç bir yetenek. 10 numaralı formayı giyecek ve bize çok katkı sağlayacak. İnancım yeni sezonda herkes onu konuşacak” şeklinde konuştu.

Almanya’da ‘Yeni Mesut Özil’ olarak lanse edilen 19 yaşındaki Erkan Eyibil için, bilindiği gibi Türkiye’den Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor devreye girmiş ancak transfer görüşmeleri gecikince, milli futbolcu tercihini Go Ahead Eagles’den yana kullanmıştı.