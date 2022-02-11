Sezon başında Chelsea'den, West Ham United'a transfer olan Kurt Zouma'nın evindeki kediye tekme atıp, şiddet uyguladığı görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Zouma, görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından özür dilemişti. Ancak tepkiler devam etti ve bunun üzerine farklı yerlerden Fransız savunmacıya cezalar geldi. İlk olarak Zouma'nın evindeki iki kedi, Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği tarafından alındı. Ünlü spor şirketi Adidas, oyuncuyla olan sponsorluk anlaşmalarını sonlandırdı. Vitality adlı firma, West Ham'la olan sponsorluk anlaşmasını durdurdu.

Michail Antonio: Onaylamıyorum ama...

Kulübü de oyuncusuna bu hareketinden dolayı yaklaşık 300 bin Euro (2 haftalık maaşı) para cezası kesti ve bu paranın hayvan koruma derneğine bağışlanacağını açıkladı. Zouma'nın takım arkadaşı Michail Antonio ise "Zouma'nın yaptığını asla onaylamıyorum. Ancak ırkçılık yapıp, tekrar futbol oynamaya devam edenler için ne yapacağız" diyerek, olaya farklı bir bakış açısından baktı.