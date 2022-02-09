İngiltere Premier Lig'de West Ham United forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Kurt Zouma, kedisine yaptığı işkenceyle dünya gündemine oturmuş ve büyük tepki çekmişti.

Daily Mail'de yer alan habere göre şiddete maruz kalan kediler Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği(RSPCA) tarafından soruşturma süresince sahiplenildi ve kedilerin bakım altında oldukları açıklandı.

Konu hakkında açıklama yapan bir RSPCA sözcüsü, soruşturmanın devam ettiğini, Birleşik Krallık yasaları nedeniyle tartışılması gereken konular olduğunu ve kedilerin bakım altına alındığını duyurdu.

250 bin Sterlin para cezası

Ayrıca haftada 125 bin Sterlin kazanan futbolcuya kulübü tarafından iki maaş ceza verildi. Böylelikle futbolcu 250 bin Sterlin'lik para cezasına çarptırılmış oldu.

4 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya

Futbolcu kedilerine uyguladığı şiddet nedeniyle ülkesi Fransa'da 4 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Fransa'da 2021 yılında yürürlüğe giren hayvanları koruma yasaları nedeniyle Zouma, "hayvanlara kötü muamele" nedeniyle 4 yıla kadar hapis ve 50 bin Sterlin'lik bir para cezasına çarptırılabilir.

West Ham United'dan açıklama

Konu hakkında açıklama yayınlayan West Ham United, Kurt Zouma'nın eylemleri ile ilgili yürütülen soruşturmayı desteklediğini duyurdu.

Futbolcuya mümkün olan en yüksek miktarda para cezasının verildiğini de açıklayan kulüp, Kurt Zouma'nın yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ve cezadan dolayı ödemesi gereken paranın hayvanları koruma derneklerine bağışlanmasını istediğini belirtti.







