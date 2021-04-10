Süper Lig hedefi olan iki takımın maçında Ankara ekibi 18'de Cem Ekinci, 25'te Mehmet Dingil ve 46'da Eze'nin golleriyle 3 farkı buldu, Altınordu 49'da Enis'le cevap verse de 52'de Barış Alper Yılmaz skoru 4-1'e getirdi. İzmir ekibi 58 ve 64'te Ahmet İlhan Özek'in sayılarıyla 4-3'ü yakalayıp umutlandı. Ancak Cem 76'da skoru belirledi: 5-3. Bu sonuçla birlikte 49 puana yükselen Keçiörengücü Play-Off şansını sürdürürken, 52 puanda kalan Altınordu ilk 2 için avantaj kaybetti.