Keçiörengücü Kulübü, Beşiktaş ve Giresunspor’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Beşiktaş’ın sosyal medya hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübünde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 8 kişinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. " ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Giresunspor için de aynı dilekler paylaşılarak, "Giresunspor’un Kovid-19 testi pozitif çıkan kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.