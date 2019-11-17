Keçiörengücü’nden, Ankaragücü’ne ziyaret

MKE Ankaragücü'nde başkanlığa seçilen Fatih Mert'e Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sarı-Lacivertli ekibin başkanı Mert’e yeni görevinde başarılar dileyen Tahiroğlu, “Ankaragücü, Ankara için çok önemli bir spor kulübüdür. Başarılı olmasını diliyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullanırken, Fatih Mert ise Sedat Tahiroğlu’na ziyaretleri için teşekkür ederek, Keçiörengücü’ne TFF 1.Lig’de başarılar diledi.

Ziyarette sırasında Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'e isminin yazılı olduğu Keçiörengücü forması hediye etti.