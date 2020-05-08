Keçiörengücü’nde corona virüs testleri negatif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in, liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıklamasının ardından dün Aktepe Stadı’nda toplanan Başkent temsilcisinde yapılan corona virüs testleri sonuçlandı. Tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan testlerin sonuçları negatif çıktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün kulübümüz tarafından Aktepe Stadı’nda tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Kovid-19 tanı testleri yapıldı. Testleri sonuçlanmış ve kulübümüzde pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Takımımız yarından itibaren antrenmanlara başlayacaktır." denildi.