Keçiörengücü’nde corona virüs testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü’nde, tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

08 Mayıs 2020, Cuma 11:39 Son Güncelleme:
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Keçiörengücü’nde corona virüs testleri negatif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in, liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıklamasının ardından dün Aktepe Stadı’nda toplanan Başkent temsilcisinde yapılan corona virüs testleri sonuçlandı. Tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan testlerin sonuçları negatif çıktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün kulübümüz tarafından Aktepe Stadı’nda tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Kovid-19 tanı testleri yapıldı. Testleri sonuçlanmış ve kulübümüzde pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Takımımız yarından itibaren antrenmanlara başlayacaktır." denildi.

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