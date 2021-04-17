Keçiörengücü - Tuzlaspor maç sonucu: 0-1
TFF 1. Lig'de 31. haftanın açılış maçında bugün play-off iddiası süren iki ekip olan Ankara Keçiörengücü ve Tuzlaspor karşı karşıya geldi. İstanbul tekmsilcisi Ankara'dan Ahmet Yazar'ın attığı gol ile sahadan 3 puanla ayrıldı.
Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede maçta tek gol 26. dakikada Tuzlaspor formalı Ahmet Yazar'dan geldi. Play-off potasına girme iddiasını sürdüren iki ekibin büyük çekişmeye sahne olacak kritik mücadele TRT SPOR ekranından futbolseverlerle buluştu.
Ankara Keçiörengücü 49 puanda kalırken konuk Tuzlaspor ise puanını 47'ye çıkardı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Dk. 80 Melik Derin), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Solmaz, Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 80 Hamidovic), Issah (Dk. 56 İrfan Akgün), Burak Aydın (Dk. 69 Dialiba), Barış Alper Yılmaz, Eze
Tuzlaspor: Metin Erol, Samet Asatekin, Yohou, Arif Morkaya, Ferhat Öztorun, Rotman, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Dk. 82 Muhammed Gönülaçar), Alan (Dk. 67 Cajic), Pucko (Dk. 88 Yasin Güreler), Thuram (Dk. 88 Özgür Can Özcan)
Gol: Dk. 26 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Thuram, Dk. 45+2 Arif Morkaya, Dk. 80 Rotman, Dk. 89 Pucko (Tuzlaspor), Dk. 45+2 Barış Alper Yılmaz, Dk. 88 Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü)