Keçiörengücü-İstanbulspor maçında gol sesi çıkmadı

TFF 1. Lig’de hafta içi heyecanı dün Keçiörengücü ile İstanbulspor arasındaki kapışmayla devam etti. Oynadıkları futbolla, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan iki takımın mücadelesi yine son derece temposu yüksek bir şekilde geçti. Ancak tarafların tüm çabası sonucu değiştirmeye yeterli olamadı.

85. dakikada ev sahibi ekipten Samet Akaydın’ın vuruşu üst direkten çıktı. 0-0 biten mücadele sonucunda 33 puana ulaşırken Play-Off yarışında önemli bir fırsatı tepti. 28 puana ulaşıp zorlu deplasmandan aldığı 1 puanla evine mutlu döndü.

Tek kişilik destek

Zorlu mücadelede 1 taraftar Sarı-Siyahlı ekibi tribünde tek başına destekledi. İstanbul’dan gelen ve isminin Yaşar Kartaş olduğu öğrenilen İstanbulspor taraftarı, takımını 90 dakika boyunca tek başına destekledi.