Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile karşılaşacak. İlk maçta avantajlı skoru almak isteyen Galatasaray'da Fatih Terim'in Yunus Akgün, Celil Yüksel, Mustafa Kapı, Recep Gül, Atalay Babacan, Samet Karnuçu ve Ali Yavuz Kol gibi genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

İki takım arasındaki mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek.

Keçiörengücü - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başkent Ankara’daki Aktepe Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Aspor'dan canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Keçiörengücü ise üçüncü turda Manisa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü turda da Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor’u eleyerek 5. tur biletini aldı.

Galatasaray geçen sezon kupanın yarı finalinde Akhisarspor’a elenmişti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18, 19 ya da 20 Aralık’ta İstanbul’da oynanacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba ile cezalılar Badou Ndiaye, Ryan Donk ve Serdar Aziz müsabakanın kadrosunda bulunmayacak.