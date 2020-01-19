Keçiörengücü-Eskişehirspor maç sonucu: 0-1

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Keçiörengücü’nü 1-0 yendi. Keçiörengücü, 22. dakikada Süleyman Olgun ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Eskişehirspor bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini aldı

Bu maç öncesinde çıktığı 9 deplasmanda, 6 yenilgi, 1 galibiyet, 2 de beraberlikle sadece 5 puan toplayabilen siyah-kırmızılı ekip, Ankara temsilcisini Onur Bayramoğlu’nun attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Eskişehirspor, sezonun ikinci deplasman galibiyetini alarak puanını 9’a çıkartırken, lig tablosunda yine son sırada yer aldı.

Eskişehir temsilcisi, ligin 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü Adanaspor’u konuk edecek.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Terzi

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 82 Mendy), Madinda, Süleyman Olgun (Dk. 89 Kone), İshak Çakmak (Dk. 46 Burak Aydın), Dialiba, Bokila

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan (Dk. 46 Melih Ağa) , Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Kıvanç Karakaş, Mehmet Özcan, Alperen Kocabaş, Furgan Polat (Dk. 65 Tolga Yakut), Mete Kaan Demir, İbrahim Halil Öner (Dk. 78 Onur Bayramoğlu)

Gol: Dk. 88 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Mevlüt Çelik, Dk. 71 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 90 5 Melih Ağa (Eskişehirspor), Dk. 39 Samet Akaydın, Dk. 71 Madinda (Keçiörengücü)