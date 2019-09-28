Keçiörengücü - Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Keçiörengücü sahasında Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

1'inci ligin 6'ncı haftasında Keçiörengücü ile Cesar Grup Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 26'ncı dakikada Famoussa Kone'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Keçiörengücü, soyunma odasına galip girdi. 67'nci dakikada Honore Gomis, Cesar Grup Ümraniyespor'a beraberliği getiren golü attı: 1-1.

Maçın kalan dakikalarında iki takım da skoru değiştirecek sonuç elde edemedi ve karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 10'a yükseltirken, Cesar Grup Ümraniyespor ise puanını 11'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Bersan Duran

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Hüsamettin Tut, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun (Dk. 80 Madinda), Cem Ekinci (Dk. 89 Mendy), Burak Aydın, Sertaç Çam, Uğur Utlu, Kone (Dk. 58 Abdulkadir Kuzey)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Nouri, Timur Temeltaş (Dk. 46 Serkan Göksu), Bahadır Taşdelen (Dk. 90 1 Emre Kurt), Gomis, Emircan Altıntaş (Dk. 69 Lazar)

GOLLER: Dk. 26 Kone (Keçiörengücü), Dk. 67 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 1 Muhammed Gönülaçar, Dk. 62 Serkan Göksu, Dk. 82 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 36 Abdulkadir Korkut, Dk. 51 Burak Aydın, Dk. 78 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)

DHA