Keçiörengücü-Boluspor maç sonucu: 0-1

TFF 1. Lig'de Ekim ayından bu yana galibiyete hasret kalan Boluspor, Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü deplasmanda 1-0 yendi. Boluspor'un golünü 23. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti. Konuk ekip bu kritik galibiyetle puanını 21'e yükseltti, Keçiörengücü ise 34 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Bülent Birincioğlu x, Serdar Diyadin x, Muhammet Yumak x

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut x, Samet Akaydin xx, Cihan Can x(Erdi Dikmen dk. 46 x) Hüsamettin Tut x, Uğur Utlu x, İshak Çakmak xx, Cem Ekinci xx, Burak Aydın x (Süleyman Olgun dk. 77), Dialiba x, Kone x (Bokila dk. 56 x)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Devrim Taşkaya, Soner Gönül, Mendy

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Boluspor: Mosquera xx, Seth xx, İsmail Konuk xx, Fethi Özer xx, Gökhan Sazdağı xxx (Kubilay Türk Yılmaz dk. 86 ?) , Cumali Bişi xx, Arif Morkaya xx, Melih Okutan xx, Halilovic xx, Mustafa Eskihellaç xx (Adilehou dk. 81?), Kidiric xx

Yedekler:Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Nascimento, Emre Öztürk, Mutlu Güler

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Gol: Gökhan Sazdağı (dk. 23) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Hüsamettin Tut, Uğur Utku, Samet Akaydin (Keçiörengücü), Seth, Kidiric, Arif Morkaya (Boluspor)