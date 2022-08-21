Keçiörengücü - Bodrumspor maç sonucu: 1-3

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Bodrumspor'u konuk etti.
4. dakikada Üzeyir Ergün’ün sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlağı Keçiörengücü savunması uzaklaştıramadı. Bu pozisyonda topu önünde bulan Bahadır Erol takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
29. dakikada Keçiörengücü, rakip takımın orta sahadan kafayla gönderdiği topu uzaklaştıramadı. Bu pozisyonda ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Celal Dumanlı, kaleyi düşündü ancak kaleci Metin Uçar’ı geçemedi. Uçar’dan seken topa tekrar hamle yapan Dumanlı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
82. dakikada Keçiörengücü’nde Melih İnan, kaleye çapraz açıda aldığı pası, yerden düz bir vuruşla kaleye göndererek file bekçisi Ali Türkan’ı mağlup etti. 1-2
90+2. dakikada kazanılan köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Kenan Özer, meşin yuvarlağı fileerle buluşturdu. 1-3
İHA