Keçiboynuzu yeryüzünün en eski bitki türlerinden biridir. Bir şifa deposu olarak adlandırılan keçiboynuzu yüksek düzeyde antioksidan maddeler içermektedir. Ülkemizde de kullanım alanları ve şekilleri saymakla bitmez.

Keçiboynuzu nasıl yenir?

Yüksek değerlere sahip keçiboynuzu genellikle Akdeniz ikliminde yetişen bir meyve olarak adlandırılır. En çok dalından koparıldığı gibi çiğ olarak tüketilen keçiboynuzunun pekmez, toz, nektarı ya da kür gibi seçeneklerle de tüketilmektedir. Ayrıca aktarlardan almış olduğunuz meyve çok sert ve taze değilse bir süre ılık suda bekleterek tüketebilirsiniz.

Keçiboynuzunun faydaları nelerdir?

İçerisinde bol vitamin ve bileşenler barındıran keçi boynuzu, kalsiyum, çinko, potasyum, fosfor ve mineraller barındırır. Vitamin açısından E ve K vitamini deposudur. İnsan vücuduna yüksek enerji vermesiyle bilinir. Diğer yandan;

İçerisindeki diyet lifi sayesinde kilo vermenize yardımcı olur,

İçerisinde bulunan D-pinitol metabolizmanızı hızlandırır,

Kan şekerinizi dengeler,

Postasyum barındırdığı için, kal ve damar hastalıklarının önlenmesini sağlar,

Sindirim sistemi dostudur ve ishal gibi rahatsızlıkları engeller,

Hasarlı hücrelerin onarılmasında büyük yardımcıdır,

Özellikle soğuk algınlığına, üst solunum yolları tıkanıklığına iyi gelir,

Cinsel gücü arttırır ve yararlı bir enerji deposudur.

Keçiboynuzu pekmezinin tüm faydaları nelerdir?

Keçiboynuzu daha çok pekmez olarak tüketilmektedir. Genel olarak şeker içerikli pekmez, karamelli bir lezzete sahiptir. Bir kaşık keçiboynuzu pekmezinin içerisinde 60 kalori ve 14 gram karbonhidrat bulunmaktadır. Bu yüzden ilk olarak enerji deposu olmasıyla bilinir. Diğer yandan;

Mineral kaynaklar bakımından zengindir. Bu yüzden vücudunuzun günlük kalsiyum ihtiyacını karşılar,

Ayrıca yine insan vücudunun en çok ihtiyaç duyduğu demir, keçiboynuzunun içerisinde çokça yer almaktadır,

Kemikleri sağlamlaştırır,

Antioksidan özelliklerinden dolayı güçlü bir antibiyotiktir. Kanı temizler ve damar tıkanıklıklarını engeller,

Astım hastalarına iyi gelir,

Doğal bir balgam söktürücüdür,

Bağırsak kurdu, kabızlık, parazit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır,

Yine cinsel gücü arttırmakla bilinir,

Karaciğer ve akciğer olmak üzere vücudumuzda bulunan pek çok organın temizlenmesini sağlar,

Şişkinlikleri gidererek midenin rahatlamasını sağlar,

Eğer sigara kullanıyorsanız, zararlarını azaltmaktadır,

Diş etlerinizi güçlendirir ve dişlerin korunmasına yardımcı olur.

Keçiboynuzu pekmezi nasıl yapılır?

Pek çok kişi keçiboynuzunun pekmezini dışarıdan almaktadır. Fakat kolay bir tarifi ile evinizde yapabilirsiniz. Faydaları saymakla bitmeyen keçiboynuzu pekmezi harnup pekmezi adıyla da bilinmektedir. 3 katı kadar kalsiyum içeren besin değeri çok yüksek, ağzınızı tatlandıracak bambaşka bir lezzettir. Keçiboynuzu pekmezi yapmanız için size tek gereken;

Kurutulmuş keçiboynuzu

Şeker

Limondur.

Keçiboynuzlarını iyice yıkamalısınız. Daha sonra büyükçe bir tencerenin içerisine koyun ve boynuzları aşacak kadar su ekleyin. Ocakta bir saat kadar kaynatmanız gerekmektedir. Böylece keçiboynuzlarının yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Yumuşayan keçiboynuzlarını süzüp daha sonra bir elek yardımıyla püre haline getirin.

Püre haline getirdiğiniz keçiboynuzlarını tekrar tencere içerisine koyun, üzerine limonu ve şekeri ekleyin. Bu karışımı yüksek ateşte kıvama gelinceye kadar karıştırın. Altını kapatıp ocakta biraz dinlendirdikten sonra, cam kavanozlara koyabilirsiniz. Böylece tamamen katkısız pekmez elde etmiş olursunuz.

Kahvaltılarınızda bir kaşık kadar ya da bir ekmek diliminin üzerine sürerek afiyetle tüketebilirsiniz.

Keçiboynuzu pekmezi nerelerde kullanılır?

Genellikle kahvaltı sofralarını şenlendiren keçiboynuzu aynı zamanda reçellerle karıştırarak da kullanılabilir. Pek çok kişi üzüm pekmezini yemeklerin ya da salataların üzerine sos niyetine koyuyor. Aynı şeyi keçiboynuzu pekmezi ile de yapabilirsiniz. Eşsiz bir tat elde edersiniz.

Yine pekmezin vazgeçilmezi olan tahinle karıştırabilirsiniz. Tahinli ve pekmezli kekler ve tatlılar yapabilirsiniz. Eğer çayınızda şeker kullanmıyorsanız çayınızı tatlandırmak için bir çay kaşığı kadar keçiboynuzu pekmezi ekleyebilirsiniz.

Grip, nezle, öksürük gibi soğuk algınlığı ve üst solunum yolu tıkanıklıklarında pekmezin içerisine birkaç damla limon damlatarak balgamın sökülmesine ve hastalığın tedavisinde kullanabilirsiniz. Ayrıca kansızlık yaşıyorsanız yine limonlu pekmez olarak mutlaka tüketin.

Keçiboynuzu tozu cilde iyi gelir mi?

Keçiboynuzu içeriğindeki maddeler cilde oldukça faydalıdır. Öyle ki pek çok kadın keçiboynuzu tozunu maske haline getirerek, özellikle yüzüne sürer. Böylece pürüzsüz ve parlak bir görünüme kavuşur. Keçiboynuzu maskesi tarifi;

1 tatlı kaşığı keçiboynuzu tozu

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı süt

Malzemeleri bir kabın içerisinde iyice karıştırmalısınız. Daha sonra krem kıvamına geldiğinde özellikle kırışıklık olan bölgelerinize sürebilirsiniz. Sürdüğünüz karışım tamamen kuruduktan sonra bol suyla yıkayıp nemlendirmeniz yeterli olacaktır. Maske selülit ve dekolte bölgesindeki kırışıklarını da büyük oranda azaltmaktadır.