KDZ. Ereğli Belediyespor: 2 - Antalyaspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Süper Lig takımlarından Antalyaspor, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup takımlarından Kdz. Ereğli Belediyespor’a konuk oldu. Normal süresi 2-2 berabere biten maçta uzatmaların ilk bölümünün sonunda Danilo ile golü bulan Ege temsilcisi sahadan 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

27 Eylül 2018, Perşembe 17:01
- A +

Stat: Dr. Ereğli Beyçayır 

Hakemler: Koray Gencerler xx, Serdar Diyadin xx, Ata Yıldırım xx 

Kdz. Ereğli Belediyesporspor: Can Avcı xx, Barış Baltürk xx, Vijdan Aladağ xx, Sercan Çekmen xx, Süleyman Baykuş xx, Muhammet Emin Bakan xx, Engin Gülle xx (Eray dk. 73 x), Volkan Uluğ xx (Emre Berkan dk. 91 x), Burak Toker xx, Serbay Aydın xxx (Hami dk. 104 x), Oruc Balaşlı xxx (Koray Kurt dk. 83 x) 

Yedekler: Ahmet Burgaz, Engin Kankal, Hakan Kenç, 

Teknik Sorumlu: Zafer Şahin 

Antalyaspor: Ozan Evrim xx, Musa Nizam xx, Salih Dursun xx, Bahadır Öztürk xx, Birkan Öksüz xx, Osman Çelik xx, Serdar Özkan xx, Barrada xxx (Sergen dk. 106 x), Danilo xx, Olcan Adın xx (Harun dk. 57 xx), Armel Drole xx (Mustafa dk. 93 x) 

Yedekler: Enes Şahin, Göktuğ Kımışır, Cenk Şen 

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz 

Goller: Oruç (dk. 1), Burak (dk.70) (Kdz. Ereğli), Armel Drole (dk. 19), Salih (dk. 64) Danilo (dk. 105+1) (Antalyaspor) 

Kırmızı Kart: Barış (dk. 90) (Kdz. Ereğli) 

Sarı Kartlarlar: Serbay, Emre Berkan, Muhammet Emin (Kdz. Ereğli), Birkan, Barrada, Bahadır, Harun, Salih (Antalyaspor) 

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