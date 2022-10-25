Türkiye Futbol Federasyonu'nun üç yerli kuralının en fazla zorladığı takım şüphesiz ki Galatasaray ... Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, her fırsatta bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.





Galatasaray'da geçen sezon transfer edilen Hollandalı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, bu sezon ofansif anlamda Teknik Direktörü Okan Buruk'un beklentilerini yerine getiremedi. Tecrübeli oyuncunun bu performansı sonrası arayışa giren Teknik Direktör Okan Buruk, önce sezon başı Lyon'dan sağ bek olarak transfer edilen ancak Sacha Boey'un muhteşem performansı sonrası yedek kalan Leo Dubois'yı burada denedi.

Bu bölgede iyi bir performans gösteren ve hatta Konyaspor maçının kazanılmasında önemli rol oynayan Fransız oyununun henüz tam anlamıyla hazır olmaması Okan Buruk'u Kazımcan Karataş'a yaklaştırdı.

ALANYASPOR KARŞISINDA EN İYİLERDENDİ

Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu gösterdiği performansla alkışları topladı. Tempolu oyuna ayak uyduran, her fırsat bulduğunda hücuma katılan Kazımcan takım savunmasında da çok etkiliydi.

Alanyaspor'un hızlı hücumlarında Galatasaray, az adamla yakalandığında yaptığı kademeyle göze girdi.





KAZIMCAN ÇIKTI, GOL GELDİ

Sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Kazımcan, yaklaşık 60 dakika boyunca sahada kaldı ve Alanyaspor'un en tehlikeli isimlerinin başında gelen Efecan Karaca ile karşılıklı oynadı.

Alanyaspor'un ikinci golü, Kazımcan oyundan çıktıktan sonra Galatasaray'ın sol kanadından geldi.

PERFORMANSI RAKAMLARA DA YANSIDI

Galatasaray'ın sezon başında Altay'dan kadrosuna kattığı Kazımcan'ın özellikle başarılı defansif aksiyonları ve kazandığı top sayısı dikkatlerden kaçmadı.

Dokuz kez top kazanmayı başaran 19 yaşındaki oyuncu, girdiği 11 defansif aksiyonun sekizinden galip çıktı. Kazımcan hava toplarında ise rakip oyuncularla girdiği üç hava topu mücadelesinin ikisini kazanmayı başardı.

Genç oyuncu Alanyaspor maçında gösterdiği performansla üç yerli oyuncu seçme konusunda zorlanan hocası Okan Buruk'a da mesaj gönderdi.





KARAGÜMRÜK MAÇINDA OLMAYABİLİR

Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan'ın arka adalesinde çekme olduğu öğrenildi.

Genç oyuncunun 28 Ekim Cuma günü deplasmanda oynananacak olan Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Veriler Comparisonator'den alınmıştır.

Burak Özdemir | FANATİK ÖZEL