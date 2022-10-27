Galatasaray Süper Lig 'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarını sürdürürken kadro konusunda teknik direktör Okan Buruk çalışmalarını sürdürüyor. Alanyaspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş yerine yeni bir formül düşünülüyor.

KARAGÜMRÜK HAZIRLIKLARI SÜRDÜ!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kuvvet çalışması ve topla ısınmayla başlayan idman, hücum opsiyonları çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört grup halinde dar alanda çift kale maçla sona erdi.

İlgili Haberler Galatasaray'da sürpriz golcü görüşmesi





KAZIMCAN SAKATLANDI!

Alanyaspor mücadelesinde sol bekte forma giyen Kazımcan Karataş, 58 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki genç futbolcu, sakatlığı sebebiyle yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. Kazımcan'ın durumu bugün belli olacak. Öte yandan normalde orta sahada oynayan Berkan, Kazımcan'ın sakatlığı sonrasında mecburiyetten dolayı savunmanın soluna geçti.

AANHOLT DÜŞÜNÜLMÜYOR!

Galatasaray'da sezon başından yanı sol bek mevkisinde forma giyen Patrick van Aanholt formasını kaybetmişti. Bu bölgede teknik direktör Okan Buruk öncelikle Dubois'e şans verdi. Ancak Hollandalı bekin performansından memnun kalmayan Buruk Alanyaspor maçında ilk kez Kazımcan Karataş'ı oynattı.





TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş’ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edildi ve oyuncunun tedavisine başlandı. Kazımcan'ın Karagümrük maçında forma giymesi beklenmiyor.

KAZIMCAN KARATAŞ YERİNE!

İlk 11'deki yerli mecburiyetinde elini rahatlatmak isteyen Okan Buruk, Karagümrük deplasmanına Emre Taşdemir'i hazırlıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında Giresunspor formasıyla sadece 2 maçta 69 dakika süre alan, bu sezon hiç oynama fırsatı bulamayan 27 yaşındaki futbolcunun, Kazımcan Karataş'ın sakatlığında sol beke geçmesi için idmanlarda bir çalışma yapılıyor. Ancak Emre'nin kondisyon eksiği, Okan hocayı kara kara düşündürüyor. Bu bölgede Van Aanholt'un tercih edilmesi halinde ise yerli rotasyonunda yine sıkıntı yaşanacak.



