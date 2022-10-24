Kazımcan Karataş sakatlandı ve çıktı

19 yaşındaki genç futbolcu, sakatlığı sebebiyle yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. Kazımcan'ın durumu bugün belli olacak. Öte yandan normalde orta sahada oynayan Berkan, Kazımcan'ın sakatlığı sonrasında mecburiyetten dolayı savunmanın soluna geçti.

İstanbul'un dışına çıkmayacaklar

Alanyaspor mücadelesi ile birlikte Galatasaray 'ın, İstanbul serisi başladı. Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük (d), Beşiktaş , Başakşehir(d) ve İstanbulspor maçlarıyla birlikte uzun bir süre boyunca şehir dışına çıkmayacak. Aslan, söz konusu karşılaşmaların ardından 28 Aralık'ta Sivasspor ile deplasmanda oynayacak.

Fernando Muslera daha ne yapsın!

Aslan'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, Alanyaspor mücadelesinde oynadığı futbolla göz doldurdu. Uruguaylı file bekçisi, frikikten bir gol yemesine rağmen golün ardından birbirinden kritik kurtarışlara imza attı. 36 yaşındaki tecrübeli eldiven, Sarı-Kırmızılılar'ın puan kaybı yaşamasını engelleyemedi.