Altay altyapısından yetişen ve geride bıraktığımız sezonda sergilediği performansla transferin gözdesi olan Kazımcan Karataş'ın yeni durağı Eyüpspor oluyor. Avrupa'dan birçok talibi olan, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası ismi Beşiktaş 'la anılan, son olarak Galatasaray 'ın anlaştığı iddia edilen 19'luk solak oyuncuyu Eflatun Sarılılar kaptı. Transferde devreye giren ve hem Altay'la hem de oyuncuyla anlaşmaya varan Eyüp, bu hamlesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu son dakika gelişmeleri sonrası genç yıldızın kariyerini merak eden futbolseverler, google aramalarına başladı. Kazımcan Karataş kimdir, mevkisi ne ve kaç yaşında? Kazımcan Karataş nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını derledik.

Kazımcan Karataş kimdir, mevkisi ne ve kaç yaşında? Kazımcan Karataş nereli, hangi takımlarda oynadı?

16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen Kazımcan Karataş, futbola Altay altyapısında başladı. Altay Spor Okulları’nda yetişen, ardından altyapıya geçen ve Siyah-Beyazlı ekibin her yaş grubundaki takımlarında forma giyen, U17 ve U19 Milli Takımı’nın değişmez oyuncusu olan Kazımcan Karataş, Alanyaspor oynanan maçta Manchester United Scoutu Kristo Klibardi tarafından izlenmişti.

17 yaşında A takım kadrosunda şans bulan ve Siyah Beyazlı formayı giymeye başlayan Kazımcan, kendisinden beklenen çıkışı 2021/22 sezonunda yaptı. Türk futboluna bugüne kadar sayısız oyuncu kazandıran Altay’ın son keşfi olan genç yetenek, sezona sol kanat ve santrfor olarak girdi. Mustafa Denizli'nin sol bekte şans verdiği ve devam eden süreçte bu mevkide vazgeçilmez olan Kazımcan, 23 resmi maça çıktı ve 1399 dakika görev aldı, 2 asistle sezonu tamamladı.

Ümit Milli Takım forması giyen, sol bekte, kanatlarda ve ihtiyaç halinde forvet olarak da görev yapabilen çok yönlü oyuncu, yeni sezon öncesi maddi sıkıntılarla boğuşan Altay'a ciddi bir bonservis kazandırmış olacak.

Spor Toto 1. Lig'de mücadelede edeceği yeni sezon öncesi maddi sıkıntılarla boğuşan Altay'da yönetim, yurt içi ve yurt dışından talipleri olan sol bek Kazımcan Karataş'ın bonservis bedelini 2 milyon Euro olarak belirlemişti. Kazımcan'ın değerinin altında satılmayacağını dile getiren başkan Ayhan Dündar, "Şimdiye kadar resmi teklif sadece Konyaspor ve Belçika ekibi Westerlo'dan geldi. İsmi geçen diğer kulüplerle bir temasımız olmadı, bu yüzden yazılanları ciddiye almıyorum" demişti.

Ümit Milli Takım 'da görev alan 19 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından en az yüzde 25 pay alacaklarını dile getiren başkan Dündar, "Kardan mı direkt pay mı olur bilemiyorum. Bu alacağımız bonservis ücretine göre şekillenecek. Kazımcan'ı ucuza satma pişmanlığı yaşamak istemiyoruz. Geleceği olan bir oyuncu. Değerini bulduğunda gidebilir" ifadelerini kullanmıştı.