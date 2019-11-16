Altay'ın genç yıldız adayı Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddia ediliyor. Peki, Kazımcan Karataş kimdir, kaç yaşında, hangi bölgede oynuyor? İşte Kazımcan Karataş hakkında bilinmeyenler...

Kazımcan Karataş kimdir?

16 Ocak 2003 doğumlu olan Kazımcan Karataş Forvet... 16 yaşındaki futbolcu 2013 yılında Altay alt yapısında futbola başladı ve o günden bu yana siyah-beyazlı İzmir ekibinin formasını giyiyor.

Tam bir gol makinası!

U14'te 43 maçta 14 gol, U15'te 24 maçta 16 gol, U16'da 13 maçta 3 gol ve U17 Elit Akademi Ligi'nde 28 maçta 23 gol kaydetti.

Üç kez U17 Milli Takımı'nda Guatemala, Senegal ve Nijerya maçlarında forma giydi.

Kazımcan Karataş'ın Altay ile 2022 yılına kadar profesyonel sözleşmesi bulunuyor.



