Kazımcan Karataş: Bizim hedefimiz şampiyonluk

Spor Toto Süper Lig 'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleden 1-0'lık yenilgi ile ayrılan Sarı-Kırmızılı ekipte Kazımcan Karataş maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şanssız bir gol yediklerini belirten genç futbolcu, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Kazımcan Karataş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle bizi ilk baştan son dakikaya kadar destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Evimizde 3 puanı almak için elimizden geleni yaptık, şanssız bir gol yedik. Ama ligin daha boyu uzun, bizim hedefimiz şampiyonluk. Bu hedef yolunda tabi ki mağlup olacağız, berabere kalacağız ama biz Galatasaray'ız galip gelmemiz lazımdı. Umarım Ümraniyespor maçını kazanıp, bu maçtaki hatamızı telafi ederiz."

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