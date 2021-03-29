Altyapısından yetiştiği İzmir ekibinde geçen sezon profesyonel olan Kazımcan, özel müsabaka da olsa kendisine şans tanıyan teknik direktör Osman Özköylü’yü mahcup etmedi. Kazımcan, Altay formasıyla ilk golünü Spor Toto 1. Lig’de 20’nci haftadaki 5-0 kazandıkları Eskişehirspor deplasmanında kaydetmiş, bu golün ardından gözyaşlarına hakim olamamıştı. U17 Milli Takımı’nda 4 kez görev alan genç yıldız adayının ismi 2020 yaz döneminde Belçika temsilcisi Gent’le anılıyordu.

ÖZKÖYLÜ: GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, Denizlispor’la oynadıkları hazırlık maçının genç oyuncuların durumunu daha iyi görmek ve onlarla ilgili fikirlerinin netleşmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, "Eren’i daha önce Menemenspor maçında az da olsa sahaya atma fırsatı bulmuştuk ama Kazımcan’ı ilk defa böyle bir rakip karşısında takım içerisinde görme fırsatımız oldu. Bence harika bir maç oynadı. Tüm oyuncularımız gibi o da çok verimliydi, doğru şeyler yaptı. Gerçekten geleceği çok parlak, çok yetenekli bir oyuncu olacak. Gelişimini devam ettirdiği sürece Altay Kulübü'ne çok büyük bir oyuncu kazandıracağımızı düşünüyorum. Eren de oyuna girdikten sonra çok faydalı işler yaptı. Onların gelişim süreci bizim için çok önemli. Abdullah’ın işleyişteki rolü, sakin kalışı, her anlamda sırıtmadan istenilenleri ortaya koymaları çok değerli" dedi.

"CİDDİYET VE ARZU SEVİNDİRDİ"

Denizlispor maçının kendileri için çok faydalı geçtiğini ifade eden teknik patron Osman Özköylü, "Oyuncularımızın sahadaki ciddiyeti, oynama arzusu, istediğimiz futbolu oynama çabaları çok önemliydi. Her oyuncumuzun hazır olduğunu, ihtiyacımız olduğunda kullanabileceğimiz oyuncu sayımızın ne kadar fazla olduğunu görmek beni sevindirdi. Beklediğimden iyi bir oyun oldu. Kendi felsefemizi rakibe kabul ettiren, oyundan zevk alan, rakibe karşı üstünlük sağlayan bir takım vardı sahada. Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ligde Bursaspor maçına en hazır şekilde çıkarak yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

DERNEKTE SEÇİM GÜNÜ

Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin olağan genel kurulu yarın düzenlenecek. Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki genel kurul saat 18.00'de başlayacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa kongre 27 Nisan Salı günü çoğunluk aranmadan yapılacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)